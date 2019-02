Linzer Stuntman doubelt Serienstar Heino Ferch

Gefährliche Szene

Aktuell schlüpfte er für eine Actionszene in die Rolle von Heino Ferch, der in der Thrillerserie „Die Spuren des Bösen“ einen Verhörspezialisten spielt. „Die Hauptfigur gerät in eine Rangelei in einem Stiegenhaus“, erzählt er. Anstatt Ferch rauft Hanslmaier im engen Stiegenhaus - eine gefährliche Szene, denn er muss waghalsig über einige Stufen hinunter fallen: „Ich habe das vorher in einem Park mit Granitsteinen geübt.“ Die Herausforderung: „Es muss brutal aussehen, ich darf mich aber nicht verletzen, muss also geschickt abrollen.“