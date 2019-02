Hirscher: „Tee trinken und bis Freitag fit werden“

Nach dem letzten Training am Sonntag auf der Reiteralm gönnte sich Marcel zwei Tage Ruhepause. In denen schlug das „WM-Fieber“ dann zu. Bei der Abreise aus Salzburg, wo er mit Trainer Mike Pircher und Medienbetreuer Stefan Illek in den Red-Bull-Jet kletterte, hatte der Superstar den Medientermin vor mehreren hundert Journalisten in Åre noch fix eingeplant gehabt. Doch nach der Landung in Östersund ging’s mit dem Auto die 80 Kilometer Richtung WM-Ort. Und dabei fiel die Entscheidung, die vor allem Marcel und seine Physios trafen.