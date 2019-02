Nada Ina Pauer: „Das beste Rennen meines Lebens!“

Obwohl sie am vergangenen Freitag in Madrid mit persönlicher Hallen-Bestzeit von 9:07,63 diese Norm um 2,63 Sekunden verfehlt hatte, war sie vom ÖLV wie andere Athleten, die das Limit heuer knapp verpasst hatten, am Dienstagmorgen bereits für die Titelkämpfe nominiert worden. Mit dieser Zeit wäre Pauer allerdings noch auf die endgültige Zustimmung des Europäischen Verbandes angewiesen gewesen. So aber gibt er keinerlei Zweifel mehr: Nada Ina Pauer ist - wie schon bei der Freiluft-EM 2018 in Berlin - wieder bei einer EM für Österreich dabei.