„Künstler-Lobby weiß nicht, was demokratisch ist“

Am Mittwochabend im „Krone“-Studio stellte Schwabenitzky gleich zu Beginn klar, dass man sofort in das rechte Eck gestellt werde, wenn man mit seiner Meinung nicht den Linken entspreche. Er sprach in diesem Zusammenhang von einer „Künstler-Lobby“, die gar nicht mehr wisse, was sozial und was demokratisch sei. „Das ist eine faschistoide Ideologie.“