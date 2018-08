Ambros: „Viele braune Haufen in der FPÖ“

In einem am Montag auf der Webseite der „Süddeutschen Zeitung“ veröffentlichten Interview macht sich der 66-jährige Liedermacher Sorgen um Österreich. Jede Woche „gebe es einen kleinen oder größeren Hammer in Verbindung mit FPÖ-Personal“. Ambros nennt den „Skandal um das Burschenschafter-Liedbuch, in dem von Judenvergasungen die Rede war“.