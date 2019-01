Kurz schickt Ex-ORF-Star Pirchner auf EU-Parkett

Segen folgte kurz nach Facebook-Video

Er, das ist Othmar Karas, schwarzes EU-Urgestein der türkisen ÖVP, Delegationsleiter in Brüssel und Vizepräsident des EU-Parlaments. In einem Facebook-Video erklärte der immer wieder durch parteiinterne Kritik auf- und bei manchen in Ungnade gefallene Karas, bei der EU-Wahl im Mai für die ÖVP antreten zu wollen - kurz darauf folgte der Segen von Sebastian Kurz.