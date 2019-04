Das sind die besten Hunderassen für Familien

So ziemlich alle Eltern kommen einmal in die Situation, dass sich die Kinder nichts sehnlicher als einen Hund wünschen. Diese Entscheidung stellt viele Erwachsene vor eine Herausforderung: Welche Rasse, welches Geschlecht, welche Anforderungen stellt der Hund an die Familie? Damit Ihnen die Wahl des Familienhundes leichter fällt, haben wir einige Tipps für Sie.