Showdown im rot-türkisen Öko-Streit

Das gab es noch nie: Am Donnerstag wird ein Gesetz im Bundesrat - der Länderkammer des Parlaments - verhindert, weil die SPÖ das geplante Ökostromgesetz ablehnt. Laut der aufgebrachten Regierung gefährdet das rote Njet Tausende Arbeitsplätze. Via Brief fordern ÖVP, FPÖ und Neos die SPÖ nun zur Zustimmung auf.