SPD-Politiker: Türkisch statt Englisch in Schulen

In Deutschland ist eine heftige Debatte um den Englisch-Unterricht in Grundschulen ausgebrochen. Anlass dafür war der Vorstoß eines SPD-Politikers, das Fach ganz abzuschaffen und stattdessen den Kindern künftig andere Fremdsprachen wie Türkisch, Russisch oder Polnisch zu lehren. Dadurch soll in erster Linie die Integration von Kindern mit Migrationshintergrund gefördert werden. Die Idee stößt jedoch auf wenig Gegenliebe.