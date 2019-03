Vitamine als Frohmedizin: Wie sie helfen & wirken!

Vitamin B17 als Wundermittel bei Krebs, Lithium hilft manisch-depressiven Patienten - aber auch als zauberhaftes Anti-Aging-Mittel. Ein Stoff, mehrere Wirkungen. „Genau das macht Medizin so kompliziert“, so Ulrich Strunz.



Ein Symptom - mehrere Ursachen?

Blutwertelisten bringen Strunz keine Klarheit, denn auch der persönliche Eindruck zählt: „Klarheit kommt erst, wenn ich einen Patienten vor mir sehe. In voller Lebensgröße, mit seinem von mehr oder weniger dunklen Augenringen gerahmten Blick, mit seinen individuellen Rettungsringen um die Leibesmitte, seinem persönlichen Teint. Wenn ich seine Stimme höre, seinen Händedruck spüre und seine innere Haltung fühle. Erst dann wird das Bild des Menschen vollständig ... Denn der gleiche Blutwert, das gleiche Symptom heißt abhängig vom jeweiligen Menschen oft etwas ganz anderes“, so Strunz.



So kann schweres Atmen und Luftnot eine allergische Reaktion sein, oder aber eine Lungenentzündung - oder ein Herzproblem. Verschreibt der Arzt also vorschnell ein Antiallergikum, ist einem Herzpatienten nicht geholfen. „Besser also, man schaut bei einem Symptom nach mehreren Ursachen“, so Strunz.