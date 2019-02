Kriechmayr: „Ich möchte noch eine Stufe höher!“

Apropos Familie, wie viel vom belgischen Blut der Mama fließt noch in dir?

Sehr viel! Allerdings nicht mehr ganz so viel, wie ich es eigentlich wollen würde. In meiner Kindheit waren wir oft bei Oma und Opa, ich konnte die Muttersprache, verstand auch alles. Als ich dann im Ski-Internat war, gingen sich die Besuche nicht mehr aus, hab ich viel verlernt. Das wieder aufzufrischen, ist definitiv ein großer Wunsch von mir!