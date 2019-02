EU-Wettbewerbshüter gegen Siemens-Alstom-Fusion

Deutschland will EU-Wettbewerbsrecht ändern

Der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier will nach dem Nein der EU zur Zug-Fusion von Alstom und Siemens das europäische Recht ändern. Man bereite eine gemeinsame deutsch-französische Initiative vor, die zu einer zeitgemäßen Anpassung des europäischen Wettbewerbsrechts führen solle, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in Berlin.