Tram in Innsbruck im Kutschentempo unterwegs

Öffis sollen an Kreuzungen sofort Grün bekommen

Das Ziel „Sofortgrün“ für den Öffentlichen Verkehr an Kreuzungen müsse zügig vorangetrieben werden und andere Störfaktoren - wie geparkte Autos an Gleisen -, die zu massiven Verspätungen der Tram geführt haben, müssten beseitigt werden.