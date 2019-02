Zahlreiche Ski-Stars als Zuseher bei Kampf um Gold

Cornelia Hütter war der jüngste von acht Ausfällen im ÖSV-Damen-Team in oder vor diesem Winter. „Im Moment ist es natürlich sehr bitter, aber in ein paar Wochen sieht es wieder anders aus“, sagte Hütter. Die Steirerin hat mittlerweile Erfahrung im Umgang mit Verletzungen. Ihr Innenbandeinriss im rechten Knie bedeutete die zweite längere Ausfallzeit in diesem Winter, schon 2017 war sie mit einem Kreuzbandriss außer Gefecht.