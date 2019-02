Herzog gewinnt zweites 500er-Rennen in Hamar

Eisschnelllauf-Ass Vanessa Herzog kann mit viel Selbstvertrauen zur Einzelstrecken-WM ab Donnerstag in Inzell fahren. Am Sonntag gewann die 23-Jährige beim Weltcup in Hamar das 500-m-Rennen in 37,612 Sekunden vor den Russinnen Angelina Golikowa und Olga Fatkulina. Herzogs Dauerrivalin Nao Kodaira war im Gegensatz zum Samstag aber nicht am Start. Da war Herzog hinter der Japanerin Zweite geworden.