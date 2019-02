Wegen NFL-Star Brady: Miller spricht von Comeback

Tom Brady kann seinen Legendenstatus in der Nacht auf Montag einzementieren. Seine New England Patriots gehen als leichter Favorit in der Super Bowl LIII in Atlanta. Als Gegner stellen sich die Los Angeles Rams in den Weg. Dass Brady mit 41 Jahren zu solch Leistungen fähig ist, beeindruckt Ski-Legende Bode Miller. Dieser zieht nun sogar ein Comeback in Erwägung.