Hinzenbach: Iraschko-Stolz verpasst Quali

Die Steirerin Daniela Iraschko-Stolz hat am Freitag beim Damen-Weltcup der Skispringerinnen in Hinzenbach die Qualifikation für den Samstag-Bewerb verpasst. Die 35-Jährige kam nur auf 69,5 Meter und verpasste damit den Einzug in den Hauptbewerb um 7,6 Punkte. Die Ex-Weltmeisterin war zuletzt gesundheitlich angeschlagen und hatte außerdem Knieprobleme.