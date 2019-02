Schneefall: In Oberkärnten hängen die ersten LKW

Einsetzender Schneefall sorgt in Kärnten bereits für Verkehrsbehinderungen: Für höher gelegene Passstraßen in den Karnischen Alpen und Karawanken wurde im Laufe des Freitagvormittags allgemeine Kettenpflicht verhängt. Neuschnee, Sturmböen, ergiebige Regenfälle und Glatteis verlangen zudem in ganz Kärnten erhöhte Vorsicht von allen Verkehrsteilnehmern. Die Eisnatzorganisationen sind in erhöhter Alarmbereitschaft.