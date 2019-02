„Tät Gabalier net an die Wand stellen, aber ...“

Kritik an Asylpolitik im „Alpen-Orban-Style“

In dem Song „So viel Polizei“ von Kid Pex und Kroko Jack wird ebenfalls scharf gegen Gabalier geschossen - zumindest mit Worten und Gesten. Warum der Sänger den Tod verdient habe, wird allerdings nicht genau verraten. So viel steht fest: Das Lied kann als Protest gegen die Asyl- bzw. Abschiebepolitik der Bundesregierung und gegen den Rechtsruck in Österreich verstanden werden. So heißt es im Text weiter: „Doch die Massen suchen Anschluss an den Alpen-Orban-Style. Heute klatschen‘s für Abschiebung, morgen klatschen‘s für das Reich!“