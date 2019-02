Die ersten Videoaufnahmen vom Überfall in Kirche

Sechs Ordensbrüder geknebelt und gefesselt

Der Überfall auf die Kirche in Strebersdorf am 27. Dezember hatte für Schlagzeilen gesorgt: Ein Täter war in die katholische Kirche in der Anton-Böck-Straße gestürmt und traf dabei auf einen 68-jährigen Ordensbruder. Diesen bedrohte der Unbekannte zunächst mit der Waffe, befahl ihm, sich hinzulegen, und trat und schlug danach auf den Wehrlosen ein. Der Ordensbruder erlitt schwere Kopfverletzungen. Wenig später kamen weitere Ordensbrüder hinzu, die ebenfalls in die Fänge des Unbekannten gerieten und von ihm verletzt wurden. Die insgesamt sechs Opfer wurden allesamt geknebelt und gefesselt, ehe der Täter die Flucht ergriff.