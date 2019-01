Jetzt fix: E-Cards mit Foto kommen ab 2020

E-Cards werden ab dem 1. Jänner 2020 mit einem Foto ausgestattet. Das Foto, das Sozialbetrug beziehungsweise die missbräuchliche Verwendung verhindern soll, ist in Schwarz-Weiß gehalten und so groß wie jenes auf dem Personalausweis. Eigentlich müsste man nämlich in Kombination mit der E-Card einen Ausweis vorweisen - was in der Praxis allerdings so gut wie nie passiert. Die meisten Österreicher werden kein Bild anliefern müssen, denn der Sozialversicherung wurde gesetzlich gestattet, auf die Datenbanken für Reisepässe, Personalausweise und (Scheckkarten-)Führerscheine zurückzugreifen.