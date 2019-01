EBEL entscheidet über Zagreb und Feldkirch

Die Erste Bank Eishockey Liga hat nach dem Aufnahmeantrag der VEU Feldkirch eine baldige Prüfung der dortigen Infrastruktur angekündigt. „Dann ergeht ein Bericht an das Liga-Präsidium und an die Vereine“, erklärte EBEL-Geschäftsführer Christian Feichtinger auf der Generalversammlung am Montagabend. Schlusslicht Zagreb wird aus sportlichen Gründen nicht an der Qualifikationsrunde teilnehmen.