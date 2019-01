Daimler-Chef Zetsche bekommt 4250 Euro - pro Tag!

Im Frühjahr wird Dieter Zetsche nach 43 Jahren beim Autokonzern Daimler in den Ruhestand gehen. Der Abgang als Daimler-Chef wird ihm aber mit einer formidablen Betriebsrente in der Höhe von 4250 Euro pro Tag (!) versüßt. Diese Summe ergebe sich aus einem jährlichen Ruhegehalt von 1,05 Millionen Euro und einem Kapitalbetrag aus dem aktuellen Altersvorsorgesystem, so ein Sprecher des Autoherstellers.