15 Minuten Sport am Tag schützen vor Depressionen

Schon 15 Minuten Sport reichen

Wer allerdings nur 15 Minuten täglich in die körperliche Fitness investiert, schafft es damit, das Risiko, an Depressionen zu erkranken, um etwa 26 Prozent zu senken, so die Wissenschaftler. Am effektivsten ist es demnach, eine Viertelstunde täglich zu laufen oder auch eine Stunde flott spazieren zu gehen.