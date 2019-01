Tolle Urlaubsalternativen für Weltenbummler

Deutschland: Hundert Jahre Bauhaus. 1919 gründete Walter Gropius in Weimar das Staatliche Bauhaus. Die „modernste Schule“ für Gestaltung ihrer Zeit hatte bis 1925 hier ihre Heimat. Im Stadtbild hat das Staatliche Bauhaus nur wenige Spuren hinterlassen, die Moderne war den Weimarern ein wenig suspekt. Im Hauptgebäude der Bauhaus-Universität mit seinen auffälligen Atelierfenstern findet man jedoch zahlreiche Spuren der Bauhaus-Designer. Was Bauhaus-Künstler an Bildern, Grafiken sowie Holz- und Metallarbeiten geschaffen haben, wird im Bauhaus-Museum gezeigt. Das einzige Haus im Bauhaus-Stil, das in Weimar umgesetzt werden konnte, ist das „Haus am Horn“.