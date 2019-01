„Trump gefährdet Leben der US-Soldaten in Syrien“

US-Präsident Donald Trump hat auch nach dem Selbstmordanschlag mit amerikanischen Todesopfern in Syrien den angekündigten Truppenabzug aus dem Land verteidigt. Seit seinem Amtsantritt vor zwei Jahren seien 99 Prozent des von der Terrormiliz Islamischer Staat gehaltenen Territoriums zurückerobert worden, sagte er am Samstag. „Irgendwann will man unsere Leute zurück nach Hause bringen.“ Doch den planlosen Abzug sehen hochrangige Militärs äußerst kritisch. Der ehemalige Sondergesandte für den Kampf gegen den IS, Brett McGurk, meinte in der Nacht auf Montag: „Es gibt keinen Plan, was als Nächstes kommen soll.“ Dies bedeute erhöhte Risiken für die US-Truppen.