US-Soldaten und Zivilisten bei IS-Anschlag getötet

Bei einem Selbstmordanschlag auf Kräfte der US-geführten Koalition gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat in der Nähe eines Restaurants in Nordsyrien sind mindestens 16 Menschen - darunter auch vier US-Soldaten - getötet worden. In sozialen Medien wurden Bilder und Videos von einem Militärhubschrauber über der Stadt Manbidsch gezeigt, der eine Evakuierungsmission durchgeführt haben soll. Manbidsch ist jene strategisch wichtige Stadt, die die türkische Regierung nach der Ankündigung der USA, ihre Truppen aus dem Kriegsland zurückzuziehen, von den kurdischen Volksverteidigungseinheiten säubern und in eine „Sicherheitszone“ verwandeln will.