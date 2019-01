Papst stellte mit iPad in der Hand Gebets-App vor

Papst Franziskus hat beim Angelus-Gebet am Sonntag die offizielle Gebets-App „Click To Pray“ vorgestellt. Mit einem iPad in der Hand präsentierte der Heilige Vater offiziell die sechssprachige App und rief Jugendliche auf, diese herunterzuladen, um mit ihm den Rosenkranz für den Frieden zu beten, vor allem anlässlich des Weltjugendtags in Panama.