Mehr Frauenschutz: Schlagabtausch um Notrufnummer

Härtere Strafen für Gewalttäter, eine „Bannmeile“ rund um gefährdete Frauen und eine neue dreistellige Notrufnummer nur für Frauen: Das sind, kurz zusammengefasst, die Pläne der Regierung, um die Gewalt an Frauen künftig einzudämmen. Der Auslöser dafür war die jüngste Serie an Frauenmorden. Österreich ist laut dem Notfall- und Kriminalfallpsychologen Wolfgang Marx das EU-Land, in dem „relativ gesehen die meisten Tötungsdelikte an Frauen geschehen“.