Nach Mordserie: Eigene Notrufnummer für Frauen

„Es wird eine dreistellige Nummer werden, wie für die Rettung oder die Polizei, eine Nummer, die sich jeder merken kann und die 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag erreichbar sein wird“, so Bogner-Strauß. Sich eine dreistellige Nummer zu merken und diese in einem Notfall zu wählen, sei „auch in Angst und mit hohem Adrenalinspiegel“ möglich. Die bereits existierende Frauen-Helpline sei durch eine 0800er-Nummer „mit noch sechs Ziffern danach“ zu erreichen.