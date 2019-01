„Eine Extremsituation ist keine Entschuldigung“

In ganz Österreich kommt es immer wieder zu Problemen: von verbalen Fehltritten bis hin zu schweren Drohungen. In Kärnten mussten die Zentrale in Klagenfurt sowie die Dienststelle in Villach gar wegen Bombendrohungen geräumt werden. „Unsere Klienten befinden sich oft in extremen Situation, da geht es nicht selten um die Existenz - was allerdings Entgleisungen auf keinen Fall entschuldigt“, sagt Bernhard Bereuter, AMS-Chef aus Vorarlberg.