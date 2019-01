Was die Haut jetzt braucht

Wenn das fettlösliche Vitamin E (Alpha-Tocopherol) darin enthalten ist, wappnet dies zudem vor vorzeitiger Hautalterung. Es gilt einerseits als Antioxidans und schützt so vor reaktiven Stoffen, andererseits kräftigt es das Bindegewebe, fördert die Zellerneuerung, hält die Haut glatt und elastisch. Trockene, leicht rissige, fett- sowie feuchtigkeitsarme Haut wird durch regelmäßige Versorgung mit Alpha-Tocopherol sichtlich aufblühen. Das Spurenelement Zink ist an zahlreichen Enzymsystemen beteiligt. Dieses stärkt die Immunkraft, verbessert die Wundheilung und hilft beim Zellaufbau. Kupfer sorgt für eine gleich bleibende Pigmentierung, unterstützt die Entwicklung der roten Blutkörperchen und erhält auf diese Weise einen rosigen Teint. Vitamin E wird ebenfalls häufig in Hautcremes verwendet. Als in der Natur vorkommender Stoff ist es in unserem Lippenöl für den Winter mittels Sanddornöl zugesetzt, das sich leicht selber herstellen lässt: