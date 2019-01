Finanzminister Löger schießt sich auf Wien ein

Volkspartei sieht Mangel an „Arbeitsanreizen“

Dass die Arbeitslosigkeit in Wien so hoch ist, führt die ÖVP auf einen Mangel an „Arbeitsanreizen“ zurück, ein solcher sei nun die Reform der Mindestsicherung. Wäre Wien bei der Sozialhilfe im Schnitt, behauptet Löger, ersparte man sich eine halbe Milliarde Euro jährlich. „Angesichts der Zahlen hätte ich erwartet, dass Wien größere Bereitschaft zeigt, Systeme zu verbessern“, so Löger.