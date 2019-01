Wie Kinder Ihre Kreativität entdecken

Kids-Coach Nina Petz beantwortet Ihre Fragen:

In meiner Kindheit ist viel vorgefallen. Ich will deshalb nicht, dass mein Vater Kontakt zu meiner Tochter (4) hat. Jetzt hat er mir gedroht, damit vor Gericht zu gehen, weil er mit ihr in Verbindung treten will. Ich bin voller Sorge.