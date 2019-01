Wissen für moderne Landwirtschaft

Mit den Schwerpunkten Land- und Umwelttechnik sowie Land-, Umwelt- und Energietechnik wollen die HBLA Pitzelstätten und die HTL Lastenstraße in Zukunft ein landwirtschaftlich-landtechnisches Kompetenzzentrum in Kärnten bilden – einzigartig und erstmalig in Südösterreich. Ab dem kommenden Schuljahr werden Schüler einerseits in landwirtschaftlichen Kursen auf dem rund 50 Hektar großen Gelände in Pitzelstätten durch Lehrkräfte der HBLA unterrichtet; Labor- und Werkstätten-Unterricht finden in der Lastenstraße statt. Die fünfjährige Schulform (HTL) sowie der dreijährige Aufbaulehrgang (HBLA) schließen mit der Matura ab.