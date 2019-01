Cyber-Attacken bereiten Unternehmen größte Sorgen

Die großen Versicherungen versuchen Firmen zum Abschluss eigenständiger Cyber-Policen gegen solche Risiken zu bewegen, stoßen dabei aber meist auf taube Ohren. Nicht einmal ein Prozent der 3,6 Millionen Firmen in Deutschland habe eine solche Versicherung abgeschlossen, sagte Krickhahn. Die Allianz übernehme in der Regel Schäden bis 25 Millionen Euro, in Konsortien mehrerer Versicherer könnten sich Firmen bis zu 350 Millionen Euro absichern.