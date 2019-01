„Weiß nicht, wo man nach Vermisstem suchen soll“

Absolute Lebensgefahr herrscht nach wie vor in weiten Teilen Österreichs, begibt man sich abseits der markierten Skipisten. Wie dramatisch Schwünge im Tiefschnee enden können, zeigt das schreckliche Drama, das sich am Samstag im Vorarlberger Lech zugetragen hatte. Vier Deutsche wurden von einer Lawine in die Tiefe gerissen, drei Männer tot gefunden, einer wird immer noch vermisst. Doch die Suche nach ihm wird zur großen Herausforderung …