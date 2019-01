Sportler spendeten Essen für die Tafel

Um dieses Geld kauften die engagierten Hobby-Athleten schließlich Nahrungsmittel und übergaben sie an das Rote Kreuz. „Wir unterstützen verschiedene Projekte. Dieses Mal haben wir uns für die Tafel entschieden. Alle Einnahmen aus unseren Aktionen gehen zu 100 Prozent an Menschen, die Schicksalsschläge erlitten haben oder mit einem geringen Einkommen leben müssen. Besonders achten wir darauf, dass die Spenden den Menschen in der Region zugutekommen“, betont Katharina Graf vom Verein.