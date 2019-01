Seitensprung der Ehefrau (51) als Tatmotiv

Die Schreckenstat nur Stunden vor dem Heiligen Abend hatte für Entsetzen gesorgt: Ein 52-Jähriger hatte in Wien-Donaustadt seine ein Jahr jüngere Ehefrau offenbar in der Badewanne ertränkt, versuchte dies zunächst zu vertuschen und wie Selbstmord aussehen zu lassen. Dazu fügte er der Leiche mit einer Schere Schnittverletzungen an den Armen zu. Nun wurden die Hintergründe der Tat bekannt: Das Geständnis der Frau, Sex mit einem anderen Mann gehabt zu haben, dürfte ihr Todesurteil gewesen sein.