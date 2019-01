Opfer mit Eisenstange attackiert: U-Haft verhängt

Jener Mann, der am 30. Dezember in Wien-Margareten eine Frau mit einer Eisenstange attackiert haben soll, ist vom Wiener Landesgericht für Strafsachen in U-Haft genommen worden. Dem Verdächtigen auf die Spur gekommen waren die Ermittler, weil er die Bankomatkarte der überfallenen Frau verwendet hatte.