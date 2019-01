Eisenstangen-Prügler war tickende Zeitbombe

Von Jugend an war Werner B. immer wieder straffällig geworden. Seine Delikte: Einbrüche, Diebstähle, Raube. Mehrfach saß er deshalb hinter Gittern. Zuletzt lebte er in einem Altbau in Wien-Mariahilf, in einer betreuten Wohngemeinschaft für Ex-Sträflinge. „Ich war auf der Suche nach einer Beziehung”, sagt er jetzt in Verhören.