Tiefer Winter hat unser Land weiter fest im Griff

Infolge der extremen Schneefälle bleibt die Lawinengefahr in vielen Teilen hoch. Der Warndienst Niederösterreich etwa stufte die Lawinengefahr in den gesamten Ybbstaler Alpen und im Rax-Schneeberggebiet über 1500 Metern auch am Sonntag als „groß“ (Stufe 4 der fünfteiligen Skala) ein. In mehreren anderen Gebieten des Bundeslandes herrschte Stufe 3, also „erhebliche“ Gefahr. Am Montag könnte sich die Lage laut Prognose leicht verbessern.