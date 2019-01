Schneechaos: Airport streicht & leitet Flüge um

Starker Schneefall und schlechte Sicht haben am Samstag auch große Auswirkungen auf den Flugbetrieb am Innsbrucker Airport! Es mussten bereits mehrere Abflüge - darunter auch nach den Drehkreuzen London und Frankfurt - gestrichen werden. Zahlreiche Flüge mit Ziel Innsbruck wurden umgeleitet. Und das ausgerechnet an einem Reisesamstag, an denen normalerweise Hochbetrieb herrscht!