Schneechaos: 300 Reisende in Zug eingeschlossen

Rund 300 Reisende sind am Sonntag in den frühen Morgenstunden rund vier Stunden in einem ÖBB-Nightjet in Leogang im Salzburger Pinzgau festgesessen. Ein Baum war während des heftigen Schneefalls auf die Oberleitung gestürzt, der Zug krachte daraufhin gegen das Hindernis. Alle Passagiere blieben bei dem Zwischenfall unverletzt. Der Zug wurde zurück in den Bahnhof Saalfelden geschleppt.