Dichtes Netz an Lawinenwarnkommissionen aktiv

Weitere 60 bis 100 Zentimeter Neuschnee. Windverfrachtungen. Urlauberschichtwechsel. Lawinenwarnstufe 4 in großen Teilen des Landes. Spontane Abgänge in den Bergen. Diese brisante Mischung kommt am Wochenende auf Salzburg zu. Bernhard Niedermoser, Leiter der Lawinenwarnzentrale, fasst die Lage zusammen, und er betont: „Bei uns sind die Warnkommissionen so gut vernetzt, da wird hochprofessionell gearbeitet.“