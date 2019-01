Bundesheer steht für Ernstfall parat

60 bis 100 Zentimeter Neuschnee werden am Wochenende erwartet. Damit steigt die Lawinengefahr in den Bergen auf Stufe 4. Der Katastrophenschutz des Landes hat deshalb das Bundesheer gebeten, die vier Lawineneinsatzzüge in Saalfelden, Tamsweg, Hochfilzen und St. Johann im Pongau in Einsatzbereitschaft zu versetzen.