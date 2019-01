Zahlreiche Kinosessel blieben im Vorjahr leer!

Abseits von Innsbruck Rückgänge noch größer

„Mit einem Minus von 12 Prozent in Tirol und 9 Prozent in Österreich, sind die Besucherzahlen in den Keller gestürzt“, betont Bernhard Wanner, Geschäftsführer der Fachgruppe Kinos. Außerhalb von Innsbruck hatten es die Kinos besonders schwer. Sie verzeichnen einen Besucherrückgang von 14,7 Prozent, in Innsbruck waren es minus 9,5 Prozent. An der technischen Ausstattung der Kinosäle könne es nicht liegen, die sei nämlich auf einem sehr hohen Niveau. „In den letzten Jahren wurde viel investiert. In Tirol haben wir die neuesten Abspieltechniken und komfortable Kinosessel. Viele Kinos wurden behindertengerecht umgebaut“, so Wanner. Schließen musste 2018 kein Kino, in Fulpmes wurde eines wiedereröffnet.