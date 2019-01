Stark! Huber weckt in Innsbruck-Quali Hoffnungen

Daniel Huber hat am Donnerstag als Vierter der Qualifikation für den dritten Tournee-Bewerb in Innsbruck Hoffnungen auf einen Spitzenplatz am Freitag (14.00 Uhr/live ORF eins) geweckt. Der 26-Jährige landete bei gutem Aufwind bei 126 Metern, der zuletzt in Garmisch arg gebeutelte Stefan Kraft kam bei Rückenwind auf 120,5 m und war Neunter. Tagesbester war Ryoyu Kobayashi, der Gesamt-Erste.