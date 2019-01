Erneut Frau attackiert: Mit Messer schwer verletzt

Erneut ist es in Wien zu einer rätselhaften und äußerst brutalen Attacke auf eine Frau gekommen: Nachdem am Sonntag eine 25-Jährige mit lebensgefährlichen Verletzungen in Margareten aufgefunden worden war, wurde am Mittwoch eine 22-Jährige in der Donaustadt übel zugerichtet. Beide Opfer wurden am Gehsteig sitzend aufgefunden ...