Windows 10 ist populärstes Betriebssystem der Welt

Es hat mehr als drei Jahre gedauert, doch Microsoft hat sein Ziel erreicht und mit Windows 10 das weltweit am häufigsten genutzte PC-Betriebssystem am Start. Belegte in den letzten Jahren immer noch Windows 7 die Spitzenposition, schafft es der Nachfolger vom Nachfolger nun erstmals ganz nach oben bei den Marktanteilen.